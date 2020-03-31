Появились новые подробности о состоянии находящегося в Коммунарке Николаева

Появились новые подробности о состоянии музыканта Игоря Николаева, находящегося в московской больнице №40 в Коммунарке. Об этом сообщает газета «Комсомольская правда».
Отмечается, что композитору стало намного лучше. По словам его супруги Юлии Проскуряковой, у Николаева спала температура — в настоящее время она составляет 36,7 градуса. «Но пневмонию все равно нужно лечить, поэтому пока он останется в госпитале Коммунарки. Все остальное Игорь, как выздоровеет и посчитает нужным, расскажет сам!» — сказала жена артиста и поблагодарила всех, кто его поддерживал.
О том, что Николаева госпитализировали с подозрением на коронавирус, стало известно 26 марта. Предполагалось, что исполнитель мог заразиться после мероприятия, на котором присутствовал артист Лев Лещенко, зараженный коронавирусом.
30 марта Николаев объявил о своем диагнозе в Instgram. «Долгожданный результат: COVID-19 отрицательно!» — поделился артист. Он поблагодарил всех, кто верил в положительный исход, а также врачей и свою семью.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения