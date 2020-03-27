Стал известен диагноз госпитализированного в Коммунарке Игоря Николаева

У певца и композитора Игоря Николаева, которого ранее госпитализировали с подозрением на коронавирус, диагностирована очаговая пневмония. Об этом стало известно источнику «Ленты.ру».

На данный момент артист находится в состоянии средней степени тяжести. Результаты анализов на наличие коронавирусной инфекции будут известны только через два дня.

О том, что Николаева госпитализировали в медицинский центр в московском поселке Коммунарка, сообщалось ранее. У композитора взяли анализы для проверки на наличие вируса.

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