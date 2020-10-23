Собянин заявил о приближении пика по COVID-19 в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица приближается к пику заболеваемости COVID-19. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия1», передает РИА Новости.

По словам градоначальника, в связи с тем, что рост заражаемости идет более медленными темпами, есть надежда, что Москва подходит к пику, или «как многие любят говорить, плато».

Ранее Собянин сказал, что распространение коронавируса в Москве замедляется. По его словам, нет такого «взрывного роста» новых случаев, какой наблюдался раньше.

За последние сутки в Москве зарегистрировано 5478 новых заражений, выздоровели 2779 человек, умерли — 62. С начала пандемии в столице заразились 386 908 человек, зафиксировано 285 271 выздоровление и 6249 летальных исходов.

В связи с эпидемиологической ситуацией организации, работающие в Москве, должны перевести на удаленную работу минимум 30 процентов сотрудников, и уведомить об этом мэрию. Собянин анонсировал проверку фактического соблюдения этой меры. Он также заявил, что послаблений для масочного режима в городском общественном транспорте не предвидится, но исключил полный запрет на передвижение и введение комендантского часа.

В России за последние сутки впервые выявили более 17 тысяч новых заражений – 17 340 в 85 регионах. С начала пандемии в стране зарегистрировали 1 480 646 случаев коронавируса в 85 регионах, 25 525 летальных исходов, выздоровел 1 119 251 человек.