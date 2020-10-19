Собянин высказался о введении комендантского часа в Москве из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин высказался по поводу введения жестких ограничений в Москве, в том числе комендантского часа, чтобы остановить рост числа зараженных коронавирусом. Об этом он написал в понедельник, 19 октября, в личном блоге.

«Крайние меры — введение комендантского часа, полное запрещение передвижения по городу, запрет на въезд и выезд, закрытие почти всех предприятий. Для нас эти меры абсолютно неприемлемы и невозможны», — заявил он.

По словам Собянина, важно придерживаться оптимальной стратегии — нельзя полностью закрыть город, но и также нельзя отказаться от ограничительных мер. «Не трогать основные сектора экономики, не лишать людей работы, но при этом найти возможность прервать цепочки распространения коронавируса», — пояснил градоначальник.