Собянин объяснил рост числа заражений коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил, почему в Москве выросло число заражений, и в связи с чем оно превышает показатели других регионов. Соответствующий пост опубликован на его сайте.

По словам Собянина, все показатели надо делить на количество населения — в Москве в 10 раз больше жителей среднего российского региона. Он добавил, что число зарегистрированных случаев надо сравнивать с количеством проведенных тестов — в столице их сделали больше всего на 100 тысяч населения как в России, так и в мире. Мэр указал, что московские результаты в 1,5-2 раза превышают лондонские и берлинские.

Собянин объяснил, что в Москве более высокая эффективность выявления зараженных, потому что параллельно с ПЦР-тестированием в столице проводят ИФА-тесты на антитела (около 35 тысяч в сутки) и КТ-диагностику (от 1300 до 1500 в сутки). Он добавил, что количество экспресс-тестов «уже не поддается учету».

Глава города указал, что количество реально зараженных и количество выявленных случаев — разные понятия. По его словам, можно не проводить диагностику и тесты, но заражений не станет меньше. Как объяснил Собянин, исходя из опыта столицы, людей с антителами в восемь раз больше, чем выявили на основании ПЦР, потому что очень многие болели без проявления симптомов и не обращались к врачам.

«Критически важным» для оценки ситуации показателем Собянин назвал не число обнаруженных заражений, а количество больных с тяжелой формой заболевания, нуждающихся не только в госпитализации, но и в реанимации. Также он указал, что надо учитывать осложнения и смертность от коронавируса. Он объяснил, что Москва на первом месте по выявляемости заражения сред и регионов, но на 30-40 месте по число госпитализации и пневмоний на 100 тысяч населения, но это «не успокаивает» — около 10 тысяч человек госпитализированы, еще около тысячи подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.