Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве

Ситуация с распространением коронавируса в Москве стабилизировалась. Об этом в четверг, 29 октября, заявил мэр столицы Сергей Собянин, передает ТАСС.

По словам градоначальника, в Москве темпы роста основных показателей распространения инфекции за последние две недели снизились в десять раз. В частности, за последние два дня в городе впервые за долгое время госпитализировали меньше больных с COVID-19, чем выписали из больниц, уточнил Собянин.

«На этой неделе мы видим цифры, которые не превышают показателей прошлой недели. И это говорит о том, что резкой динамики и эскалации этого процесса нет, и он стабилизировался», — отметил мэр. При этом он подчеркнул, что на данный момент главная задача, которая стоит перед властями, — удержать эту планку.

Ранее, 28 октября, Собянин заявил, что не видит причин для введения новых ограничений в столице в связи с распространением коронавируса, отметив, что итоги последних двух недель вселяют осторожный оптимизм. Он также добавил, что пока нет необходимости перепрофилировать обычные больницы для лечения пациентов с COVID-19.

За последние сутки в России выявили 17,7 тысячи новых случаев заражения коронавирусом, при этом больше всего инфицированных за день появилось в Москве — 4906 человек. Общее число зафиксированных в столице случае заражения с начала эпидемии достигло 413 928.