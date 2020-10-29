Власти Москвы прокомментировали возможное введение пропускного режима

Власти Москвы пока не планируют повторно вводить пропускной режим из-за распространения коронавируса. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.
«Сейчас делать этого не планируется», — прокомментировали в мэрии.
Кроме того, не планируется штрафовать пожилых людей за нарушение режима самоизоляции, говорится в сообщении.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин не увидел причин для введения новых ограничений в столице в связи с распространением коронавируса. По его словам, итоги последних двух недель вселяют осторожный оптимизм.
В Минздраве заявили, что рост числа заболевших COVID-19 может прекратиться через три недели.