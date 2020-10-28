В России побит рекорд суточной смертности зараженных коронавирусом

В России за сутки умерли 346 зараженных коронавирусом — это рекорд смертности с начала пандемии. Всего скончались 26 935 заболевших. Соответствующие данные приводятся в Telegram-канале оперативного штаба по контролю и борьбе с распространением инфекции среду, 28 октября.

Наибольшее число новых летальных исходов, согласно порталу стопкоронавирус.рф, зафиксировано в Москве (75), Санкт-Петербурге (57) и Ростовской области (17). Накануне в России было зарегистрировано 320 смертей от COVID-19.

Всего в стране за сутки выявлено 16 202 новых случая заражения коронавирусом в 84 регионах. Наибольший суточный прирост наблюдается в Москве (3670), Санкт-Петербурге (727) и Московской области (505). Меньше всего новых случаев отмечено в Чечне (10) и Ненецком автономном округе (4).