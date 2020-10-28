В России выявили 16,2 тысячи новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 16 202 новых случая заражения коронавирусом в 84 регионах. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по контролю и борьбе с распространением инфекции среду, 28 октября.

Наибольший суточный прирост зафиксирован в Москве (3670), Санкт-Петербурге (727) и Московской области (505). Меньше всего новых случаев отмечено в Чечне (10) и Ненецком автономном округе (4).

За последние 24 часа зафиксировано 346 летальных исходов, полностью выздоровел 12 361 человек. Всего с начала пандемии было выявлено 1 563 976 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период умерли 26 935 пациентов.

Накануне директор Института медицинской паразитологии Сеченовского университета Александр Лукашев допустил вероятность третьей волны коронавируса нового типа в российских регионах. По его словам, увеличение случаев заражения возможно, если не будут усилены ограничительные меры.

Ранее в Роспотребнадзоре спрогнозировали, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в России обострится в феврале-марте.