Собянин не увидел причин для введения новых ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин не увидел причин для введения новых ограничений в столице в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщается на его сайте в среду, 28 октября.

«Итоги последних двух недель вселяют осторожный оптимизм. Нам удается прерывать цепочки заболевания, не прибегая к тотальному закрытию города и сохраняя работу всех секторов экономики», — отметил он.

Собянин добавил, что необходимости в перепрофилировании обычных больниц для лечения пациентов с COVID–19 на сегодняшний день нет.

В то же время мэр подчеркнул, что и отменять действующие ограничения пока нельзя, так как эпидемиологическая обстановка остается неустойчивой. По его словам, по-прежнему необходимо соблюдать масочный режим и другие рекомендации.