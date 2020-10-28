Путин заявил о дошедшей до регионов первой волне коронавируса

Ряд российских регионов переживает еще первую волну пандемии коронавируса, речи о второй волне не идет, заявил президент России Владимир Путин со ссылкой на данные специалистов. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 28 октября.

«Мы не говорим о какой-то второй волне», — отметил он.

Глава государства призвал губернаторов не забывать о своей ответственности по ситуации с пандемией. «Если нужно разворачивать дополнительные койки — надо разворачивать» — подчеркнул он.

За последние сутки в России выявлено 16 202 новых случая заражения коронавирусом в 84 регионах. Наибольший суточный прирост наблюдается в Москве (3670), Санкт-Петербурге (727) и Московской области (505).

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