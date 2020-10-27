Путин пошутил про виновных в пандемии коронавируса летучих мышей

Президент России Владимир Путин пошутил по поводу версии о происхождении коронавируса. Стенограмма с совещания Совета по культуре и искусству доступна на сайте Кремля.

Так российский лидер отреагировал на выступление советника Владимира Толстого, попросившего оказать помощь циркам. «Артисты циркового жанра, особенно номеров с животными, оказались практически без зарплаты, они застряли в тех городах, где их застиг конвейер, и вместе с животными находятся там, иногда даже на кормление животных деньги найти очень сложно», — отметил в ходе своей речи советник.

По его словам, министерство культуры, а также аппарат правительства уже решают эту проблему, однако он выразил надежду, что, возможно, средства на корм животных будут выделены и из резервного фонда президента. «Животные уж точно не виноваты, и их надо кормить», — заключил Толстой.

В ответ глава государства пообещал обратить внимание на эту проблему. «Животные, конечно, не виноваты. А летучие мыши тоже ни в чем не виноваты? Ладно, шучу», — сыронизировал Путин.

Вспышка COVID-19, вызванная коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию. Специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая провели исследование, по итогам которого пришли к выводу, что источником коронавируса были, предположительно, летучие мыши, так как именно у них был выявлен вирус, похожий на SARS-CoV-2. По последним данным, общее число зараженных превысило 43,8 миллиона человек.