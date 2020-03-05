На способ Путина повысить рождаемость выделят деньги

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 10 апреля рассмотреть вопрос государственной поддержки предприятиям, которые занимаются разведением улиток, сообщается на сайте Кремля.

На необходимость выделить деньги отрасли в декабре указал фермер из Московской области Сергей Балаев. Рассказывая президенту про улиток, он подчеркнул, что те являются «самым сильным афродизиаком в мире».

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В ответ Путин пошутил, что употребление улиток — это хороший способ повысить рождаемость и тем самым решить демографическую проблему страны.

Позднее министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев пообещал, что разведение улиток отнесут к видам сельскохозяйственной деятельности, что позволит им получить господдержку.

В ходе большой пресс-конференции Путин назвал два пути решения демографической проблемы — за счет увеличения рождаемости или за счет миграции. Таким образом он прокомментировал вопрос о восполнении убыли населения с помощью мигрантов из бывших советских республик.

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