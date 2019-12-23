Путин нашел способ повысить рождаемость в России

Президент России Владимир Путин поручил Россельхознадзору быстрее найти возможность решить вопрос поставок одного из видов улиток. Таким образом он отреагировал на просьбу, прозвучавшую на встрече с общественностью по вопросам сельского хозяйства и сельских территорий, передает РИА Новости.

Путин отметил, что улитки не только хороший питательный продукт, но и возможность повысить рождаемость в России. «Слышали, мужики? Все на улиток! Решим заодно демографическую проблему», — пошутил он.

— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 23 декабря 2019, 14:17

Так президент отреагировал на слова одного из участников встречи о том, что улитка — самый сильный афродизиак в мире. Причем он произнес это слово неправильно — как «афродозиак».

Во время большой пресс-конференции Путин назвал два пути решения демографической проблемы — за счет увеличения рождаемости или за счет миграции. Таким образом он прокомментировал вопрос о восполнении убыли населения с помощью мигрантов, в том числе из южных республик, входивших в состав СССР.

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