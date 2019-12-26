Метод Путина по повышению рождаемости одобрили

Разведение улиток в России будет отнесено к видам сельскохозяйственной деятельности. Такое заявление сделал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, передает «Интерфакс».

По его словам, разведение виноградных улиток сможет получать господдержку, в частности, гранты. «Бизнес может подсказать, какие меры поддержки для него наиболее актуальны», — уточнил он.

Другими словами, в министерстве одобрили идею президента России Владимира Путина. Ранее в декабре он предложил метод повышения рождаемости в стране. Глава государства поручил Россельхознадзору быстрее найти возможность решить вопрос поставок одного из видов улиток.

Президент отметил, что улитки не только хороший питательный продукт, но и возможность повысить рождаемость в России. «Слышали, мужики? Все на улиток! Решим заодно демографическую проблему», — пошутил он. Так глава государства отреагировал на слова одного из участников встречи о том, что улитка — самый сильный афродизиак в мире.

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