Собянин оценил соблюдение мер по борьбе с коронавирусом

Меры властей по борьбе с распространением коронавирусной инфекции москвичи восприняли и выполняют. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала« Россия 1».

Градоначальник отметил, что хронически больные и пожилые жители Москвы находятся на домашнем режиме, кроме того, свыше миллиона человек перешли на удаленку, а часть школьников — на дистанционное обучение.

«Сегодня мы видим, что эти меры восприняты и выполняются большинством москвичей», — оценил Собянин.

Ранее мэр Москвы выразил надежду на снижение заболеваемости коронавирусом в столице. За прошедшие две недели были выявлены рекордные объемы заболеваемости коронавирусной инфекцией и госпитализаций. Тем не менее этот факт позволяет надеяться, что динамика будет снижаться, отметил глава города.

В связи с эпидемиологической ситуацией организации, работающие в Москве, должны перевести на удаленную работу минимум 30 процентов сотрудников, и уведомить об этом мэрию. Собянин анонсировал проверку фактического соблюдения этой меры. Он также заявил, что послаблений для масочного режима в городском общественном транспорте не предвидится, но исключил полный запрет на передвижение и введение комендантского часа.