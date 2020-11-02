Спрогнозирован пик заражения коронавирусом в Москве

Пик заражения коронавирусом в Москве придется на 14 декабря. Такой прогноз в беседе с «Известиями» дал глава группы по моделированию ситуации с коронавирусом в России, руководитель Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) «Новые производственные технологии» на базе СПбПУ Алексей Боровков.

Эксперт пояснил, что такой вывод позволяет сделать основанная на математической модели кривая распространения коронавируса. Боровков отметил, что в центре выделяется три кривых — оптимистичная, средняя и пессимистичная.

Так, в столице ситуация в настоящее время развивается по средней кривой. По словам эксперта, если ничего не изменится, то пик заражения будет достигнут 14 декабря. Боровков заявил, что в этот день в Москве будет около 192 тысяч активных больных.

Однако если город перейдет на пессимистичную кривую, то пик заражения коронавирусной инфекцией придется на 8 декабря с 260 тысячами активных больных.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов предрек, что пик заболеваемости коронавирусом наступит в разное время в зависимости от региона России, поскольку ее рост начался неравномерно по стране. Ориентировочно этот показатель достигнет максимума в начале — середине ноября. «Более точный прогноз давать сложно, так как на развитие эпидемического процесса влияет множество факторов: и климатических, и социальных», — добавил специалист.