России предрекли скорый выход на пик по коронавирусу

Пик заболеваемости коронавирусом наступит в разное время в зависимости от региона России, поскольку ее рост начался неравномерно по стране. Скорое наступление этого периода ТАСС предрек заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Ориентировочно этот показатель достигнет максимума в начале — середине ноября. «Более точный прогноз давать сложно, так как на развитие эпидемического процесса влияет множество факторов: и климатических, и социальных», — добавил специалист.

По его прогнозам, на пике число новых выявляемых случаев заражения коронавирусом в сутки составит около 20 тысяч. Тем не менее ситуацию может улучшить строгое соблюдение гражданами мер по профилактике коронавируса и их сознательность. Горелов призвал россиян не пугаться статистических даных по заражениям, но понимать всю сложность сегодняшней эпидемической ситуации.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная оценила возможные масштабы пика заболеваемости коронавирусом в России. По ее словам, максимальный прирост новых случаев инфицирования составит 20 тысяч случаев в сутки.

За последние сутки коронавирусом заразилось рекордное число россиян — 18 283. Всего с начала пандемии COVID-19 заболели 1 599 976 человек в 85 регионах страны. Из них 1 200 560 — выздоровели, еще 27 656 пациентов с коронавирусом умерли.