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В России впервые выявили свыше 18 тысяч новых случаев коронавируса

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Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В России впервые с начала пандемии выявили свыше 18 тысяч новых случаев заражения коронавирусом за сутки — прирост составил 18 283. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по контролю и борьбе с распространением инфекции в пятницу, 30 октября.

Больше всего заразившихся — в Москве (5268), Санкт-Петербурге (801) и Московской области (524). Самый маленький суточный прирост зафиксирован в Ненецком автономном округе (6) и в Чечне (12). Заразившиеся есть во всех регионах страны, кроме Чукотского автономного округа.

Также за сутки вылечилось 14 519 человек. Еще 355 пациентов с коронавирусом скончались.

Всего с начала пандемии COVID-19 заболели 1 599 976 в 85 регионах страны. Из них 1 200 560 человек выздоровело, еще 27 656 пациентов с коронавирусом умерли.

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