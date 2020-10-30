Назван срок максимальной заразности заболевших коронавирусом

Заболевшие COVID-19 максимально заразны за два дня до появления симптомов и в первый день заболевания. Об этом заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная.

Она подчеркнула, что человек становится заразным еще за три-четыре дня до появления симптомов.

«Максимально заразным заболевший является за два дня до появления симптомов и в первый день заболевания. В среднем человек становится заразным за три-четыре дня до появления симптомов (редко за семь дней) и в течение первых пяти дней болезни. В более поздние сроки заболевания передача вируса маловероятна», — рассказала Пшеничная.

Эпидемиолог напомнила, что инфекция распространяется преимущественно воздушно-капельным путем. По ее словам, во время разговора при каждом выдохе может выделяться более 200 вирусных частиц. Наиболее простой и эффективный метод профилактики, по мнению профессора, — ношение масок.

Ранее Пшеничная рассказала россиянам о влиянии погоды на заболеваемость COVID-19. По словам профессора, в холодную погоду вероятность заразиться больше, так как переохлаждение организма делает его более восприимчивым к инфекциям.

За последние сутки в России выявили 17,7 тысячи новых случаев заражения коронавирусом, при этом больше всего инфицированных за день появилось в Москве — 4906 человек. Общее число зафиксированных в столице случае заражения с начала эпидемии достигло 413 928.