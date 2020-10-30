Эпидемиолог рассказала россиянам о влиянии погоды на заболеваемость COVID-19

Эпидемиолог Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная рассказала россиянам о влиянии погоды на заболеваемость COVID-19. Ее слова приводит РИА Новости.

По словам профессора, в холодную погоду вероятность заразиться больше.

«На заболеваемость влияют погодные факторы. Как и в случае с другими респираторными вирусными инфекциями, плохая погода вызывает переохлаждение организма и делает его более восприимчивым к инфекциям», — рассказала Пшеничная.

Также эпидемиолог добавила, что инфицирование другими респираторными вирусами способно осложнять течение коронавирусной инфекции.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал россиянам теплый ноябрь — среднемесячные температуры на всей территории страны будут около и выше нормы.

За последние сутки в России выявили 17,7 тысячи новых случаев заражения коронавирусом, при этом больше всего инфицированных за день появилось в Москве — 4906 человек. Общее число зафиксированных в столице случае заражения с начала эпидемии достигло 413 928.