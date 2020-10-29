Россиянам пообещали теплый ноябрь

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал россиянам теплый ноябрь — среднемесячные температуры на всей территории страны будут около и выше нормы. Об этом сообщает ТАСС.

По словам синоптика, в ноябре среднемесячные температуры выше нормы будут преобладать как в европейской, так и в азиатской части России. Особенно высокие температуры ожидаются в Коми, Архангельской области, Ямало-Ненецком округе, в Якутии, на севере Красноярского края.

«Температурный фон ниже нормы не прогнозируется вообще нигде», — подчеркнул Вильфанд. Он также отметил, что месяц не будет слишком дождливым, в большинстве регионов осадки выпадут в пределах нормы. При этом в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах прогнозируется их дефицит, а на юге Западной и Средней Сибири — избыток.

Ранее Роман Вильфанд объяснил причину аномально теплой погоды в России. Он указал, что европейская часть страны оказалась под влиянием теплой воздушной массы, которая сформировалась над Атлантикой и югом Средиземноморья. В связи с этим дневные температуры в ближайшие выходные будут превышать норму на 6-8 градусов.