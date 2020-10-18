Россиян предупредили об аномальной погоде

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил об аномальной погоде в ряде регионов страны. Его слова приводит ТАСС.

Вильфанд сообщил, что на следующей неделе температура выше нормы будет на севере Якутии и на Камчатке, а в регионах Северо-западного и Центрального федеральных округов ожидается прохладная погода. «Однако даже при такой аномалии на севере Якутии максимальные температуры составят от 0 до минус 4 градусов», — уточнил он.

Синоптик добавил, что во второй половине недели в Северо-западном и Центральном федеральных округах ожидается температура на 1-2 градуса ниже нормы.

Ранее синоптики сообщили, что аномальное тепло покинет территорию центральной России к концу недели. К последней трети октября температура резко понизится на несколько градусов и приблизится к климатической норме.

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