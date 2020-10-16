Россиян предупредили о приближении заморозков

Синоптики предупредили россиян о приближении заморозков в центральной России. Об этом сообщает ТАСС.

По словам специалистов, в ближайшие выходные температура воздуха ночью упадет до нуля градусов, местами ожидаются заморозки до минус трех градусов.

Синоптики отмечают, что днем 17 и 18 октября во Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областях пройдут дожди, а ночью возможен мокрый снег и усиление ветра.

Дождливой погода будет также в Брянской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Белгородской, Воронежской, Курской, Тамбовской областях. Однако днем 17-18 октября может потеплеть до 10-17 градусов.

С начала недели похолодает и в Воронежской области — ночные температуры в регионе будут колебаться от двух градусов мороза до трех тепла.

Ранее синоптики сообщили, что аномальное тепло покинет территорию центральной России к концу недели. К последней трети октября температура резко понизится на несколько градусов и приблизится к климатической норме.