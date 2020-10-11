Россиянам пообещали погодную «перестройку»

Аномальное тепло покинет территорию центральной России к концу следующей недели. Ему на смену придет похолодание. Об этом ТАСС рассказал руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

По его словам, к последней трети октября температура резко понизится на несколько градусов и приблизится к климатической норме. «К выходным будет перестройка: циклон, который придет к нам с юга, юга-запада, уйдет на восток. В его тыловой части будут существенно холоднее воздушные массы», — пообещал синоптик.

В настоящее время в большинстве регионов европейской России наблюдается погода, характерная для сентября, так как регион находится в теплой воздушной массе.

Ранее в Росгидромете пообещали дождливую и пасмурную погоду в европейской части страны в течение ближайшей недели. Жители Москвы, Санкт-Петербурга, Калининградской области, Пскова, Липецка и Смоленска ощутят влияние атлантического циклона: солнце будет появляться не частно и будет преобладать облачность.