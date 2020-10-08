Зафиксирован новый температурный рекорд

Поверхность Земли в сентябре 2020 года была теплее, чем в любой другой сентябрьский период за всю историю наблюдений. О новом рекорде сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

По словам исследователей, работающих в рамках Программы мониторинга Земли Европейского союза Copernicus, в 2020 году средние температуры в январе, мае и сентябре побили рекорды. При этом за весь 2020 год они соответствуют месячным температурам 2016 года, который считается самым жарким годом в истории. Фактически, планета нагрелась на 1,3 градуса по Цельсию выше доиндустриального уровня, и это тревожно близко к пороговому значению в 1,5 градуса, которое может привести к серьезным последствиям.

Рекордные сентябрьские температуры зафиксировали на севере Сибири и Ближнем Востоке, жаркая погода также установилась в Северной Африке, Тибете и Калифорнии.

В среднем, температура Земли повысилась на один градус, однако и это поспособствовало увеличению интенсивности смертоносных волн тепла, засух и тропических штормов, которые стали более разрушительными из-за повышения уровня моря. Само изменение климата в последние десятилетие значительно ускорилось. Девятнадцать из двадцати последних лет оказались самыми теплыми с конца XIX века, когда начались точные измерения.

По данным ученых, с конца 1970-х годов глобальные температуры поднимались на 0,2 градуса по Цельсию каждое десятилетие.