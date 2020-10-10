Жителей российских регионов предупредили о похолодании

Жителей некоторых российских регионов предупредили о понижении температуры до значений, характерных для середины октября. Об этом заявила РИА Новости главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

По ее словам, похолодание ожидается в центре Европейской России. Сейчас тепло сохраняется благодаря процессу блокирования, хотя вероятно, что он завершится на следующей неделе.

Специалист указала, что до конца выходных и в начале следующей недели россияне будут находиться под влиянием антициклона. Он будет смещаться в юго-восточном направлении и постепенно в северных и в западных районах Европейской части все большее влияние будут приобретать циклоны и их атмосферные фронты. «Это уже сейчас прослеживается, но постепенно станет более устойчивым процессом», — указала Макарова.

Она уточнила, что в столичном регионе превышение температуры над нормой на пять градусов сохранится до середины следующей недели.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что на территории Сибири наступит предзимняя погода. Температура будет ниже годовой нормы на два-четыре градуса. При этом на юге страны продолжится «бархатный сезон», который лишь в нескольких регионах испортит сильный ветер и пыльная буря.