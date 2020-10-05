Москвичам спрогнозировали нетипичную погоду в октябре

Синоптики спрогнозировали нетипичные для октября теплые ночи в столице, заявила главный специалист московского «Метеобюро» Татьяна Позднякова. Ее слова передает радио Sputnik.

Воздух по ночам прогреется до 10-12 градусов в Москве и до 7-12 в области. Такая погода обычно бывает во второй половине августа, но для первой половины октября она уникальна. Синоптик добавила, что сильных осадков в ближайшее время не ожидается, а температура будет на пять градусов выше нормы.

В ближайшую неделю москвичей также ожидает повышенное атмосферное давление, рассказала Позднякова РИА Новости.

Ранее россиянам пообещали еще неделю аномального тепла. По словам главного специалиста Гидрометцентра Марины Марковой, температура будет выше климатической нормы на пять градусов в московском регионе, Тверской, Псковской, Ленинградской, Смоленской, Брянской, Новгородской, Ярославской, Владимирской и Ивановской областях.