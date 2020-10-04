Россиянам пообещали еще неделю аномального тепла

Аномальная теплая погода продержится в ряде регионов европейской России в течение недели, пообещала ТАСС главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

По ее словам, температура воздуха будет выше климатической нормы на пять градусов в Московском регионе, Тверской, Псковской, Ленинградской, Смоленской, Брянской, Новгородской, Ярославской, Владимирской и Ивановской областях. В восточных и северо-восточных регионах превышение обычных показателей составит два-три градуса.

Аномальное тепло также прогнозируется в Белгородской и Брянской областях, однако в этих регионах на следующей неделе ожидаются осадки. Облачная погода и осадки придут и в столицу.

Ранее россиянам предрекли теплый октябрь. Так, средние температуры во втором осеннем месяце будут на один-два градуса выше нормы как в европейской, так и в азиатской части страны.