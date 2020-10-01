Спрогнозированы первые снегопады в Москве

Первый снег в Москве может выпасть в конце октября, сообщила главный специалист столичного «Метеобюро» Татьяна Позднякова. Ее слова передает РИА Новости.

Позднякова отметила, что спрогнозированный синоптиками октябрьский снегопад для столичного региона — привычное явление, и спустя время он начинает таять. Только через месяц-полтора после первых осадков устанавливается постоянный снежный покров.

Ранее в Гидрометцентре россиянам обещали теплый октябрь. Средние температуры, по словам специалистов, будут на один-два градуса выше нормы.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд также отмечал, что бабье лето продолжится в европейской части страны как минимум до 5 октября.