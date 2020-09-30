Россиянам рассказали о продолжительности бабьего лета

Бабье лето продолжится в европейской части России как минимум до понедельника, 5 октября. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает РИА Новости.

По словам Вильфанда, дневные температуры будут достигать от 17 до 20 градусов, ожидается много солнца. Предполагается, что такая погода сохранится и 5 октября, хотя облаков может быть больше.

Синоптик добавил, что на Черном море сохранится бархатный сезон. Так, в Геленджике и Сочи ожидается 25 градусов, на черноморском побережье Крыма — от 22 до 23 градусов, что нехарактерно для этого времени года. Вильфанд предупредил о небольших осадках, так как погода неустойчива.

Ранее сообщалось, что продолжительное бабье лето в России повлияет на вероятность темного, бесснежного периода в декабре. По словам директора программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексея Кокорина, из-за глобального потепления средняя температура выросла примерно на два градуса за последние 40-50 лет, и вырастет еще на полградуса в следующее десятилетие.