Названы последствия долгого бабьего лета в России

Продолжительное бабье лето в России влияет на вероятность темного, сырого, бесснежного периода в декабре. Последствия явления назвал директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин в комментарии радио Sputnik.

По его словам, у затянувшейся теплой погоды осенью могут быть неприятные «побочные эффекты». Так, климат все чаще отходит от привычной нормы. «У нас стали чаще как периоды хорошей, теплой погоды в сентябре, так и холодной, дождливой. У нас череда нестабильностей климата», — пояснил Кокорин.

Он добавил, что из-за глобального потепления средняя температура выросла примерно на два градуса за последние 40-50 лет. За следующее десятилетие ее рост составит еще примерно полградуса.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал, что аномальное тепло продержится практически на всей территории России в течении ближайших пяти дней. При этом на севере России температурная аномалия доходит до 10 градусов, в европейской части — до пяти. На юге страны столбики термометров показывают на 3-4 градуса выше обычных показателей.