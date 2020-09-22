Названа продолжительность бабьего лета

Бабье лето на территории центральной части России продлится до 27 сентября. А температурный режим, необходимый для включения отопления, установится 5 октября. Такие сроки в беседе с НСН назвал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

До конца недели европейскую часть страны ожидают теплая погода, ясное небо и отсутствие осадков. В окончательную сезонную норму температура воздуха вернется в десятых числах октября — именно тогда отопление уже точно включат, уверен Тишковец.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сказал, что бабье лето в России наступил 22 сентября. По его словам, температуры в течение недели будут достигать 22 градусов, что на 4-6 градусов выше нормальных температурных значений месяца.