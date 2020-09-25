Спрогнозирована продолжительность аномального тепла в России

Аномальное тепло продержится практически на всей территории России в течении ближайших пяти дней. Об этом РИА Новости заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, температура около или выше нормы сохраняется почти всех регионах страны. При этом на севере России температурная аномалия доходит до 10 градусов, в европейской части — до пяти. На юге страны столбики термометров показывают на 3-4 градуса выше обычных показателей. Кроме того, оправдываются прогнозы по долгому бархатному сезону на морях юга России.

В Москве воздух прогрелся на 5,5 градуса выше нормы. Теплая погода в столичном регионе продлится до первых дней октября.

По прогнозам Гидрометцентра, прохладная погода в ближайшие пять дней будет только на Урале, в Поволжье и на юге Западной Сибири. «Заморозки ожидаются в Челябинской области, в Удмуртии, Башкортостане. На фоне такого тепла эти регионы выделяются», — добавил Вильфанд.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что бабье лето на территории центральной части России продлится до 27 сентября. А температурный режим, необходимый для включения отопления, установится 5 октября.