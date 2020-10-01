Россиянам предрекли теплый октябрь

Средние температуры в октябре будут на один-два градуса выше нормы. Теплую погоду россиянам пообещали в Гидрометцентре, передает ТАСС.

Месячное количество осадков на большей части территории европейской части предполагается около среднего многолетнего количества. В Мурманской области, Карелии, на севере Архангельской области, западе Ненецкого автономного округа — больше; на востоке Башкирии и Оренбургской области — меньше нормы.

На большей части азиатской части России температура также кажется на пару градусов выше средних значений. Около нормы она будет на юге Сибирского федерального округа, в Эвенкии, Туруханском районе Красноярского края, на западе Якутии, в Бурятии и Забайкальском крае.

Меньше всего осадков синоптики прогнозируют на юге Уральского федерального округа, в Омской и Новосибирской областях, на западе Алтайского края, в Иркутской области и Бурятии, на севере Якутии и в Чукотском автономном округе. Больше нормы осадков выпадет в Амурской области, на севере Хабаровского края и востоке Камчатского края

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал, что бабье лето продолжится в европейской части России как минимум до понедельника, 5 октября. Дневные температуры будут достигать от 17 до 20 градусов, ожидается много солнца.

На Черном море сохранится бархатный сезон. Так, в Геленджике и Сочи ожидается 25 градусов, на черноморском побережье Крыма — от 22 до 23 градусов, что нехарактерно для этого времени года. Однако погода будет неустойчива, и возможны небольшие осадки.