Москвичам напомнили о конце бабьего лета

Синоптики напомнили москвичам, что период бабьего лета закончится в понедельник, 5 октября. Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин уточнил, что с этого момента в столице начнутся дожди, но в город все еще будут приходить волны тепла, передает ТАСС.

В среднем на будущей неделе температура воздуха в Москве будет превышать норму на 3-4 градуса, но ожидаются осадки. Это, как отметил синоптик, «не подходит под характер бабьего лета».

Теплую погоду в октябре обещали и в Гидрометцентре. Меньше всего осадков синоптики прогнозируют на юге Уральского федерального округа, в Омской и Новосибирской областях, на западе Алтайского края, в Иркутской области и Бурятии, на севере Якутии и в Чукотском автономном округе.

Ранее сообщалось, что продолжительное бабье лето в России повлияет на вероятность темного, бесснежного периода в декабре. По словам директора программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексея Кокорина, из-за глобального потепления средняя температура выросла примерно на два градуса за последние 40-50 лет, и вырастет еще на полградуса в следующее десятилетие.