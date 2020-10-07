Россиян предупредили о грядущих заморозках

На большей части территории России в ближайшую неделю ожидаются заморозки. Такую погоду предсказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой».

Так, по словам специалиста, на территории Сибири наступит предзимняя погода. В этом регионе температура будет ниже годовой нормы на два-четыре градуса. При этом в Красноярском крае и республике Хакасии ожидается сильная гололедица. Также в Иркутской области ожидается сильный ветер со скоростью до 23 метров в секунду, а также мокрый снег.

На юге Западной Сибири прогнозируют мокрый снег и гололед. В Удмуртии, Кировской, Волгоградской, Ростовской, Астраханской областях по ночам с 7 по 9 октября ожидаются заморозки.

При этом на юге страны продолжится «бархатный сезон», который лишь в нескольких регионах испортит сильный ветер и пыльная буря. Речь о Ставропольском крае, Калмыкии и Ростовской области.

В Москве и других регионах центральной части России ожидается постепенное понижение температуры воздуха — на один-два градуса.

Ранее синоптики предсказали нетипично теплые для октября ночи в Москве. Так, в темное время суток воздух в городе прогреется до 10-12 градусов и до 7-12 в области.