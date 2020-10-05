Сентябрь в России назвали самым теплым за 130 лет

Сентябрь 2020 года в России назвали самым теплым за 130 лет метеорологических наблюдений. Об этом сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова, передает ТАСС.

По словам Макаровой, температура сентября 2020 года побила рекорд сентября 2016 года.

22 сентября в европейской части России наступило бабье лето, заявлял научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Температура в течение недели достигала 22 градусов, что превышало сентябрьскую норму на 4-6 градусов. Он пообещал, что бабье лето продлится как минимум до понедельника, 5 октября — дневные температуры будут достигать от 17 до 20 градусов, ожидается много солнца.

Россиянам также спрогнозировали теплый октябрь со средними температурами на один-два градуса выше нормы. Осадки меньше нормы ожидаются на юге Уральского федерального округа, в Омской и Новгородской областях, на западе Алтайского края, в Иркутской области и Бурятии, на севере Якутии и Чукотском автономном округе. Больше нормы — в Амурской области, на севере Хабаровского края и на востоке Камчатского.