Москвичам спрогнозировали минусовую температуру в ближайшие дни

Жителей столичного региона в ближайшие дни ожидает минусовая температура. Об этом RT сообщил заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

По прогнозам синоптиков, продолжительное бабье лето в Москве заканчивается. Четверг, 15 октября, будет последним теплым днем с температурой воздуха плюс 13-15 градусов. «Дальше идет смена потока. До этого у нас за счет антициклона с юга выносило теплый воздух и согревало нас. Сейчас потихоньку поток меняется на северо-западный, северный», — сказал собеседник издания.

С 16 октября в регионе начнется похолодание, днем до 9 градусов тепла, дождь. 17 и 18 числа ночью ожидаются минусовые температуры. В субботу днем плюс 5-7, небольшие осадки. В воскресенье днем плюс 1-6, облачно, временами дождь. «Ночью, возможно, где-то по области пара снежинок может упасть», — отметил Цыганков.

В течение выходных атмосферное давление будет падать и достигнет минимальных значений в воскресенье. Во вторник и среду ветер поменяется, начнется подъем давления. В понедельник днем до плюс 7 градусов, во вторник — плюс 3-8, в среду — плюс 2-7.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил россиян о начале «настоящей суровой осени» с 15 октября.