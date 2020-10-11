Россиянам предрекли морозы до минус 15 градусов

В Гидрометцентре предрекли морозы до минус 15 градусов в отдельных регионах России. О предстоящей погоде «Российской газете» рассказала заведующая лабораторией Людмила Паршина.

В ближайшие дни в восточных областях Центрального федерального округа и в большинстве районов Поволжья будет удерживаться сухая и теплая погода. На северо-западе температура составит до 10-15 градусов тепла, в Карелии — чуть ниже, 8-13 тепла.

На севере европейской части России ожидаются дожди и туманы, дневная температура будет в пределах 5-12 градусов, ночи пройдут без заморозков. На крайнем северо-востоке, в Ненецком округе, столбики термометра ночью опустятся до минус 2 градусов.

В центральных областях в воскресенье, 11 октября, и в начале следующей недели местами пройдут небольшие дожди. Преобладающая температура воздуха ночью составит плюс 2-9 градусов, днем — плюс 11-18 градусов.

На севере Поволжья местами ожидаются ночные заморозки — до минус 3 градусов.

Потеплеет на юге Западной Сибири: в Новосибирской, Кемеровской областях и на Алтае днем ожидается от 3 до 10 градусов тепла. В Томской области — плюс 2-7 градусов. Однако местами днем может фиксироваться слабо отрицательная температура — до минус 3 градусов, а ночью — до минус 9.

В Алтайском крае ночью местами температура снизится до минус 10 градусов, в Республике Алтай — до минус 15 градусов. На Ямале днем ожидается от 2 до 8 градусов тепла, ночью — до минус 10. На севере Амурской области ожидаются дожди с мокрым снегом, днем — плюс 4-9 градусов, но местами минус 1-6 градусов.

Ранее в Росгидромете заявили, что россиян ждет погодная «перестройка».