В Гидрометцентре назвали российский регион с самой необычной погодой

На текущей неделе на востоке Воронежской области наблюдается чрезвычайная пожароопасность. В то время как на западе региона ожидаются заморозки до минус четырех градусов. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он также назвал погоду в регионе «совершенно необычной». При этом специалист добавил, что ряд субъектов ждут некомфортные и опасные природные явления. Например, в Челябинской области синоптики прогнозируют сильный снег и гололед. Скорость ветра там будет достигать 25-27 метров в секунду.

«В Коми ожидается сильный снег и ветер 15-20 метров в секунду, в Красноярском крае. В Ненецком автономном округе осадки — снег, дождь, гололед, очень некомфортная погода, хотя и очень теплая для этого времени года. Аналогичная некомфортная погода в Алтайском крае, Кемеровской области», — рассказал Вильфанд.

Ранее эксперт предупредил жителей регионов Дальнего Востока о грядущей опасной погоде. По его словам, наиболее некомфортная погода ожидает жителей Приморского края, Сахалина, Курильских островов и Камчатки.