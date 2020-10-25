Жителей 12 российских регионов предупредили об опасной погоде

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС предупредил жителей 12 российских регионов об опасной погоде в ближайшие дни.

По его словам, наиболее некомфортная погода ожидает жителей Приморского края, Сахалина, Курильских островов и Камчатки. Из-за циклонической деятельности там прогнозируют дождь, снег и мокрый снег, а также усиление ветра до 25-30 метров в секунду.

В Амурской области, на юге Хабаровского края, в Еврейском автономном округе ожидаются гололед, а также усиление ветра до 18-23 метров в секунду.

Опасная погода будет в Сибирском федеральной округе, Новосибирской, Иркутской и Кемеровской областях, а также в республиках Алтай и Тыва. В этих регионах ожидаются дождь, снег и гололед.

Ранее Вильфанд спрогнозировал жителям ряда регионов аномально теплый октябрь. Так, столбики термометров будут показывать на 10-15 градусов выше обычных показателей в азиатской части страны и на 4 градуса — в европейской. Самые заметные аномалии ожидаются в Якутии и на Чукотке. Дневные температуры составят около нуля, а ночные — от минус 15 до минус 10. В азиатскую территорию Россию придут очень теплые массы с Тихого океана.