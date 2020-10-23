Россиянам рассказали о нестандартном ноябре

На большей части территории России ожидается нестандартный ноябрь с колебаниями температуры как выше, так и ниже нормы. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина, передает «Российская газета».

Выше климатической нормы на градус температура окажется на севере, в центре европейской территории, в Поволжье, в Ростовской и Волгоградской областях, на Урале, Ямале, Таймыре, на всей территории Якутии, кроме западных районов, в Забайкальском крае и Амурской области, в Хабаровском крае и Магаданской области, на Чукотке.

Прохладнее, чем обычно, температура ожидается на юго-востоке Ханты-Мансийского округа, в Томской и Кемеровской областях, в центральных районах Красноярского края и самом Красноярске.

В центре европейской части ночью обычно холодает до минус 1-6 градусов, днем температуры около нуля. При похолоданиях ожидается ночью минус 15, днем — минус 10. Такие же температуры будут характерны для Москвы и столичного региона, но осадков ожидается в пределах нормы. В 10-х числах ноября прогнозируется климатическая зима — в прежние годы она устанавливалась в 20-х числах.

Похожая погода ожидается на северо-западе — в Ленинградской, Новгородской и Псковской областях. В Архангельской области и Коми температура опустится до минус 13, при похолодании — до минус 20. Днем обычная температура будет составлять минус 5 градусов, при похолоданиях — минус 15. В южных регионах ночью ожидаются отрицательные температуры, исключение — Краснодарский край, в котором может быть до плюс четырех градусов ночью, от плюс 3 до плюс 11 днем.

В Свердловской, Курганской, Челябинской областях и Пермском крае ночью ожидается около минус 10, днем – около минус 5, при похолоданиях возможно минус 20. На юге Западной Сибири ночью в основном будет минус 15, днем — минус 6-8, при похолоданиях — ночью минус 25, днем — минус 20. Самая низкая температура в ноябре ожидается на севере Якутии — по ночам будут морозы минус 30-37 градусов, днем выше на 10 градусов.

На юге Карелии, в Ленинградской, Новгородской, Тверской, Ярославской, Ивановской, Владимирской, Кировской областях и на западе Архангельской области ожидается много осадков — до 70 миллиметров за месяц. Больше обычного осадков выпадет в Иркутской области, на севере Забайкалья, в Хабаровском крае, на юге Магадана и Камчатки. Мало осадков прогнозируется в Курской, Белгородской, Тамбовской, Воронежской, Самарской, Саратовской, Ростовской областях. Отсутствие осадков не исключено на юге Забайкалья.