Российским регионам спрогнозировали заморозки

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал первые заморозки в Крыму и на Ставрополье. Об этом сообщает РИА Новости.

В ближайшие два дня в этих регионах в ночное время температура воздуха опустится до минус трех градусов. Вильфанд отметил, что дневная температура на юге страны также понизится до плюс 15-19 градусов, а на Северном Кавказе — до 12-17 градусов.

По словам синоптика, заморозки будут наблюдаться в ближайшие два дня, а затем постепенно температура повысится.

Ранее Вильфанд предупредил об аномальной погоде в ряде регионов страны. Он сообщил, что на следующей неделе температура выше нормы будет на севере Якутии и на Камчатке, а в регионах Северо-Западного и Центрального федеральных округов ожидается прохладная погода.

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