Вильфанд предупредил о необычной погоде в части России

В пятницу, 23 октября, жителей европейской части России ждет необычная погода. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает РИА Новости.

По словам Вильфанда, в этот день к центру европейской части страны, Центральном федеральном и востоке Северо-Западного округов, приблизится ложбина низкого давления, после чего произойдет изменение циркуляции воздуха, и по восточной части ложбины будут перемещаться «хорошо выраженные южные потоки».

Это приведет к повышению температуры и усилению дождей, объяснил специалист. Он добавил, что во второй половине дня в четверг, 22 октября, осадки усилятся. В пятницу температура достигнет 13 градусов, превысив норму на три градуса, но при этом сохранятся облачность и дожди, а затем снова вернется холодная погода.

Ранее Вильфанд рассказал, что в течение ближайшей недели в центре европейской части России появится гололедица на дорогах. Он объяснил, что ночью температура будет колебаться около нулевой отметки, а минимальная составит минус 2-3 градуса. Днем воздух прогреется до плюс 5-7 градусов.