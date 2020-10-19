Синоптики спрогнозировали россиянам возвращение тепла

Тепло вернется в центральные регионы европейской части России в конце текущей недели. Об этом россиянам рассказали синоптики центра «Фобос», их прогноз опубликован на сайте.

Как пояснили специалисты, причиной возвращения тепла станет североатлантический циклон, центр которого будет двигаться с запада на восток по широте 65 градусов. В результате воздух прогреется на пять-семь градусов выше нормы.

В частности, в большинстве регионов Центрального федерального округа ожидается до 9-12 градусов тепла, в Черноземье и Среднем Поволжье — до 13-16 градусов. Вместе с потеплением ожидается облачная погода и небольшие дожди.

Отмечается, что потепление будет недолгим. Через один-два дня теплый воздух охладится, а после его сменят прохладные воздушные массы, которые придут из тыла циклона, спрогнозировали синоптики. В результате температура опустится до обычных для третьей декады октября значений.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил об аномальной погоде в ряде регионов страны. Он сообщил, что на следующей неделе температура выше нормы будет на севере Якутии и на Камчатке, а в регионах Северо-Западного и Центрального федеральных округов ожидается прохладная погода.