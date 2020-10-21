Россиянам назвали опасный из-за пандемии коронавируса погодный фактор

При теплой зимней погоде распространение коронавируса может ускориться, заявил директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян. Его слова передает РИА Новости. В морозы, наоборот, вирусы распространяются хуже, добавил он.

Специалист объяснил, что сейчас нет необходимости в ужесточении существующих ограничений. Он подчеркнул, что при соблюдении нынешних мер можно не только остановить рост заболеваемости, но и снизить его.

Ранее метеорологи предупредили россиян о предстоящей холодной и суровой зиме. Причины холодов специалисты объяснили жарким летом. Однако морозы не станут длиться всю зиму — холода будут сменяться оттепелью.