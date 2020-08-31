Россиян предупредили о предстоящей суровой зиме

Метеоролог и климатолог Екатерина Пестрякова предупредила россиян, что предстоящая зима будет холодной и суровой. Об этом сообщает URA.RU.

«Где-то 90 процентов, что зима будет суровая, потому что было жаркое лето. Морозы окажутся серьезными, но не думаю, что они продлятся всю зиму», — сказала Пестрякова, предположив, что первые морозы начнутся уже в ноябре.

Вместе с тем климатолог предположила, что, судя по продолжительным дождям, предстоящей зимой холода будут сменяться оттепель. Она также напомнила, что датой начала зимы в среднем всегда считалось 7 ноября, но в последние десять лет она начиналась позднее.

Специалист также прогнозирует и прохладную осень. По ее словам, жарко будет только в первые несколько дней, после чего станет постепенно холодать.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о прогнозе погоды на сентябрь для европейской части страны. По его словам, в этом регионе сентябрь будет теплым. По предварительному прогнозу, температура будет около и выше нормы, а количество осадков — около и ниже нормы.

Комфортную осень россиянам обещал и ведущий научный сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец. По его прогнозам, сентябрь окажется на один градус теплее климатической нормы, октябрь — на два градуса, ноябрь — на три.