В России оценили влияние человека на погоду в мегаполисах

Температура воздуха в мегаполисах из-за деятельности людей повышается летними ночами на четыре-пять градусов, а зимой — на 10-15 градусов. Об этом в беседе с ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В центре города ночные температуры отличаются на четыре-пять градусов, но это за счет неестественного тепла, антропогенного», — пояснил синоптик. Он отметил, что такое явление наблюдается из-за большой концентрации обогревательного оборудования, а также нагревания стен от солнца в дневные часы.

В центре Москвы, отметил Вильфанд, зимой всегда теплее. Воздух в мороз прогревается из-за большого количества зданий и деятельности социальных и промышленных структур.

Ранее сообщалось, что зима в 2020 году, в отличие от предыдущей, будет нормальной, показатели температур ожидаются в пределах климатической нормы. При этом в декабре ожидается увеличение количества осадков, благодаря чему магазины товаров для зимнего отдыха смогут восстановить потерянную за прошлую зиму прибыль.