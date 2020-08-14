В Центральной России установилась сентябрьская погода

Установившаяся 13 августа погода в центральной части России на месяц опережает климатическое развитие. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в эфире НСН.

Погода «осеннего типа» — резкое понижение температуры и «нудный монотонный дождь» — соответствует середине сентября. Такие перемены ощутили жители московского региона, Северо-Западного федерального округа, Урала, Поволжья, Южного и Северо-Кавказского региона.

Похолодание связано с тем, что на европейской территории наблюдается конвергенция воздушных потоков из-за передвижений циклона, центр которого находится в районе Тюменской области, и антициклона, чей центр расположен над Балтикой.

Однако похолодание не продлится долго. Уже с субботы, 15 августа, температура будет расти, а интенсивность осадков — уменьшаться. В дальнейшем Гидрометцентр ожидает «примерно однородный режим»: без существенных осадков, температура от 20 до 25 градусов. «Этот температурный фон уже около августовской нормы и даже выше на один градус», — отметил синоптик.

При этом температура воздуха в сентябре, по предварительным прогнозам, будет держаться выше нормы, заключил Вильфанд.

12 августа центр погоды «Фобос» сообщил о похолодании и возможном снеге в ряде российских регионов. Смена погоды связана с мощным арктическим циклоном. Сначала он пришел в район Полярного Урала, оттуда ледяной воздух распространился по стране. В самом эпицентре арктического вторжения дожди могут переходить в снег, предупреждали синоптики.